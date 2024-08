El delantero de las Águilas del América, Henry Martin, salió a defender a su compañero Luis Ángel Malagón quien falló el penal decisivo para la eliminación en la Leagues Cup ante el Colorado Rapids, terminando la participación del último equipo mexicano en esta justa.

¿Qué dijo Henry sobre su compañero Luis Ángel Malagón?

El delantero del América señaló que su compañero terminó triste por errar el penal; “Malagón se siente responsable por como se dio la situación, pero realmente el partido no lo perdimos en penales, lo perdimos desde el juego, en los 90 minutos por no hacer lo que debíamos hacer dentro de la cancha, por no culminar el partido cundo lo teníamos que hacer, ahí pagamos las consecuencias”.

El delantero expresó que la culpa es de todo el equipo, esperando que su compañero se pueda sentir mejor tras la eliminación; “él se siente responsable por como se dieron las cosas, pero van a pasar los días él es muy fuerte y se va a reponer de esto, pero responsable somos todos en la cancha, sobre todo a la ofensiva que no hicimos nuestro trabajo”.

El atacante mexicano consideró que el América se quedó sin idea al momento de hacer presencia en el marcador; “tenemos la exigencia de pararse en cada torneo y pelear los campeonatos, pelear finales, esta vez no pudimos hacerlo quedamos a deber, porque sabíamos que éramos los mejores, dominamos todo el partido, pero aquí no se gana el que tiene mejor posesión o el que más llegadas tiene, gana el que anota los goles. Ahora solo nos toca enfocarnos en la Liga MX”, finalizó.