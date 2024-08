América concretó su primer fracaso con André Jardine en el banquillo. El sábado pasado, en los Cuartos de Final de la Leagues Cup, las Águilas fueron eliminadas en penaltis por el Colorado Rapids de la MLS.

Igor Lichnovsky y Luis Malagón se convirtieron en los verdugos del club azulcrema, ya que fallaron sus disparos, mismos que eran definitivos para avanzar de ronda. Tras unos días, uno de ellos usó sus redes sociales para ofrecer una disculpa a los aficionados.

¿Qué le dijo Lichnovsky a la afición del América?

América tuvo la posibilidad de asegurar su pase a las Semifinales de la Leagues Cup. En los pies de Igor Lichnovsky estaba el boleto a la siguiente fase, ya que de marcar el quinto penalti, le daba el triunfo a su equipo.

No obstante, el defensa chileno se confió mucho, por lo que el Zack Steffen, portero del Colorado, adivinó su disparo, lo que obligó a la muerte súbita, donde al final quedaron eliminados. Tras unos días analizando lo que pasó, Igor ofreció disculpas a los aficionados por no estar a la altura de las expectativas del club.

“A veces las cosas no salen como las planeamos, y agradezco a quienes apoyan incondicionalmente porque saben que damos todo de nosotros, incluso muchas veces colocando nuestra integridad más allá del límite por conseguir triunfos por la afición, por los compañeros, por el club.

"Personalmente me gusta asumir los desafíos que me presenta la vida y el futbol como el que me toca ahora. Me tomó un par de días asimilar lo que sucedió y lo que cuesta reponerse. A nadie le gusta perder, menos cuando confían en ti, pero para lo que yo considero éxito, esto es parte del camino. Lamento profundamente no haber estado a la altura, este equipo merece más. No conseguimos este torneo pero seguimos, ahora el objetivo principal es la liga y contar con todo su apoyo. Todos juntos por la 16″, publicó.