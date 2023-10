Uno de los hombres más peligrosos de Ghana es Iñaki Williams, el delantero de 29 años del Athletic de Bilbao, quien se dice emocionado por enfrentar este sábado a México.

El hispano-ghanés habló sobre el poderío ofensivo que ve en la Selección Mexicana con Santiago Giménez (Feyenoord) y Raúl Jiménez (Fulham).

"Los Jiménez son muy peligrosos. En este caso Raúl que lo conozco, lo he visto mucho en Premier League, un delantero total, uno de los mejores delanteros de la Premier, tiene muchísimas cosas que le puede aportar a México”, declaró el atacante.

Asimismo, reveló que buscará intercambiar su playera con el canterano del América al término del partido en Charlotte.

“Siendo delantero me he fijado mucho en él… Al final del partido a ver si le puedo pedir su camiseta, me gustaría tenerla”, aseveró.

¿Qué dijo Guillermo Ochoa?

Iñaki Williams también tuvo palabras hacia Guillermo Ochoa, portero del Salernitana de la Serie A.

“Es un portero al que le he seguido de siempre, es un veterano del futbol y tenerlo enfrente va a ser bonito; ojalá pueda hacerle un gol porque sería muy especial. Espero sea un duelo bonito”, concluyó previo a su última práctica antes de enfrentar al Tricolor.