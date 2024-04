El sábado pasado, Cruz Azul volvió a demostrar por qué se le debe considerar como un candidato más al título de la Liga MX, luego de derrotar en el Estadio Azul al colíder Monterrey; sin embargo, ahora una posible indisciplina de sus jugadores podría tambalear todo este gran momento celeste.

En el programa de la televisora, XilaKillers, la periodista deportiva, Virginia Ramírez, en conjunto con Alonso Basurto y Fernando Lara, exhibieron que algunos jugadores de Cruz Azul podrían haber cometido una indisciplina, tras ser captados en un antro, bebiendo alcohol.

Alonso Basurto, periodista deportivo, aseguró que el sábado, después del encuentro entre La Máquina y Rayados, él estuvo de fiesta en un antro de la Ciudad de México con jugadores celestes, que celebraban la victoria ante Monterrey. Sorpresivamente, reveló que la figura actual del equipo cementero, Uriel Antuna, no estaba de fiesta con ellos.

"Jugadores de Cruz Azul, después de ganarle a los Rayados de Monterrey se van a un bar-antro de la Ciudad de México a festejar", expresó Virginia Ramírez, a lo que contestó Basurto.

"No quería, incluso me pidieron, pero les tengo que compartir. El fin de semana estuve conviviendo con algunos jugadores de Cruz Azul, que estaban en un antro. No quiero decir los nombres, pero no estaba Antuna. No quiere decir que esté bien, pero tienen la justificación de celebrar que el equipo va bien. Y como juegan, toman, eso sí, como juegan toman. Los vi contentos", expresó Basurto.

Ante esto, Fernando Lara expresó que cuando era jugador de futbol también le gustaba salir, pero que los futbolistas sí deben cuidar las cantidades de alcohol que consumen.