Así como lo hacía en su tiempo Juan Carlos Osorio, extécnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano le entrará a las rotaciones.

El “Jimmy” adelantó que el equipo que ponga ante Uruguay, no será el mismo que juegue ante Brasil, el próximo sábado.

“Vamos a utilizar gente (contra los charrúas) con la que hemos trabajado más tiempo. Los que jueguen mañana no iniciarán de inicio ante Brasil”, dijo el exjugador de los Pumas.

“Vamos a tener dos equipos para estos dos juegos de Fecha FIFA”, refrendó.

¿Qué busca Jaime Lozano en el juago ante Uruguay?

Lo que busca con esto es “adaptación. Me ha pasado desde la Olímpica, citas a jugador y uno se te cae. Hay que actuar con las circunstancias. Y lo que me pasó ayer (el vuelo demorado para llegar a Denver) nunca me había sucedido, así que tenemos que elegir lo que consideras más importante… Nos faltó un entrenamiento así es esto, hay que adaptarse”.

Así que todos tendrán actividad: “tenemos una lista un poco más grande a los que podemos llevar a Copa América, queremos ver a todos. Todos son seleccionados y deben de demostrar por qué”.

Adelantó que no se utilizarán a los futbolistas que vienen de los equipos finalistas: América y Cruz Azul.

“Cruz Azul hizo un gran torneo, un gran juego de vuelta. América hizo un fenomenal torneo y ganó porque aprovechó la que tuvo”, dijo.

En el caso específico de los cementeros Carlos Rodríguez y Uriel Antuna, indicó que los ve de buen ánimo a pesar de haber perdido la final. “Los veo muy motivados. Se pensaría que vienen dolidos, pero, todo lo contrario. Vienen con ganas de ayudar y ganarse un sitio”.