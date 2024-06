De cara al último juego que tendrá México en la Copa América en la fase de grupos contra el cuadro de Ecuador, el entrenador de México, Jaime Lozano, respondió la polémica de por qué no fue llamado el delantero del América, Henry Martin, para está justa.

El viernes pasado el dueño del América, Emilio Azcárraga, señaló en una entrevista que no le agradaron las formas en que el cuerpo técnico de la Selección le informó a su jugador, Henry Martín, que no sería tomado en cuenta para la Copa América.

¿Qué le respondió Jaime Lozano a Emilio Azcárraga?

“Creo que la comunicación debe de ser muy amplia y abierta entre la dirección de las selecciones nacionales y los equipos, Jaime esta en la libertad de decir si quiere experimentar con otro jugador que no sea Henry, pero no la forma de decirlo”, explicó.

Ante esos comentarios Jaime Lozano previo al duelo México contra Ecuador, enfatizó que no existió un frente a frente con el delantero del América;” Yo creo que se le avisó, en una llamada. A lo mejor en persona era lo mejor, pero por los tiempos y por los míos no se pudo dar”, agregó.

“Tengo mucha confianza en que Henry, hablé con el resto de los compañeros, para una mala noticia no hay momento ideal, me ha tocado estar del otro lado. Para dar una noticia como esta, que no era lo que buscabas, pero así fue, nos esperamos hasta el final, así lo pienso, le daré vueltas, pero es lo que digo”, señaló.

Sobre las comparaciones de Santiago Giménez y Henry Martin comentó; “siempre existen comparaciones. Uno quiere lo mejor para los suyos. Confío en Santi, Memo Martínez y Johan. Yo los traje, a este equipo lo único que les sirve es que les vaya bien. Siempre vamos a querer lo mejor”.