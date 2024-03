Jaime Lozano dejó en la banca a Santiago Giménez, en la Semifinal de la Nations League frente a Panamá. Situación que provocó el enfado del atacante del Feyenoord.

Sin embargo, el técnico de la Selección Mexicana entendió la molestia de Giménez y así lo declaró en conferencia de prensa en el AT&T Stadium, previo a la Final contra Estados Unidos.

Lee también Tatiana Flores sorprende y venderá contenido exclusivo en internet ¿qué costó va a tener las suscripción?

"Yo lo veo muy natural. Somos personas, tenemos emociones, tenemos expectativas y Santi, lo comenté al terminar el partido, me preguntaban si lo había guardado y la verdad es que no lo guarde, cómo voy a guardar uno de los mejores juegos que la selección para un partido siguiente", declaró.

El futbolista que milita en la Ereidvisie se sentía apenado y hablaron Jimmy y él para aclarar la situación sucedida en el enfrentamiento contra los Canaleros; la situación no pasó a más.

"Él obviamente siente frustración por las ganas de entrar, de ayudar, pero hasta ahí. Conozco a Santi, Santi me conoce y lo hemos hablado, no hay más, no hay nada, no hay mucho que decir, porque además de ser un gran jugador, es un gran muchacho", agregó.

🗣️ Jaime Lozano habló sobre la molestia de Santi Giménez al no entrar el pasado jueves ante Panamá 🔥 pic.twitter.com/AozGTWr1pi — De10Sports (@De10Sports) March 23, 2024

El timonel Tricolor destacó la buena formación que ha tenido Santi, además de contar con un asesor tan importante como su pasar, Christian "Chaco" Giménez, exjugador argentino y también naturalizado mexicano.

"Está demasiado bien asesorado, entonces eso, a mí como técnico, nos ayuda mucho que los jugadores bien asesorados y él en casa sobre todo tiene tienen los mejores ejemplos que pueda tener un ser humano”, concluyó.