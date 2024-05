Para la Copa América 2024 Jaime Lozano dejó fuera de su prelista a nombres pesados en la Selección Mexicana como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Henry Martín y Jesús Gallardo.

El Jimmy se la jugará con una nueva cara en el Tricolor en el torneo de la Conmebol que se disputará en los Estados Unidos en este verano.

Al respecto, Miguel Herrera, extécnico del conjunto nacional y quien acaba de quedar fuera de los Xolos de Tijuana en la Liga MX, habló sobre la decisión de no llamar a los futbolistas antes mencionados.

"Yo no diría que es una renovación. Jimmy lo está haciendo bien, tiene que generar competencia deportiva", declaró en entrevista con David Faitelson en TUDN.

El 'Piojo', quien dirigió al Tricolor en la Copa del Mundo del 2014 en Brasil, señaló que si la decisión fue tomada tanto por Jaime como por Duilio Davino (Director deportivo de selecciones varoniles), merece una "palomita".

"Jimmy está haciendo bien las cosas, tiene que darle oportunidad a los jóvenes que están levantando la mano fuerte".

Además, al ser cuestionado sobre si fue una orden de más arriba, Herrera apuntó: "No pasa (que te digan de arriba qué hacer), a mí nunca me dijeron 'no puedes llevar a este', (Emilio Azcárraga) nunca me habló. Yo llevé a Alan Pulido al Mundial cuando estaba en su gran problema con Tigres".