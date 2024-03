Exjugador reveló que estuvo en la cárcel por revender boletos de Cruz Azul afuera del Estadio Azteca

Uno de los sueños de todo niño en México es convertirse en futbolista profesional, proeza que muy pocos son capaces de cumplir, debido a que no es nada sencillo el camino y muchos van claudicando.

La mayoría de los jugadores que alcanzaron la meta han descrito las peripecias que padecieron, sobre todos en la niñez o adolescencia, debido a que por falta de recursos, tenían que buscar una manera de ganar dinero.

¿Jair Pereira fue detenido de joven?

Jair Pereira es recordado, principalmente, por su paso en Chivas, donde se consolidó como uno de los mejores defensas, lo que le valió ser parte de todos los campeonatos que levantaron en la época de Matías Almeyda.

Sin embargo, durante una charla en el podcast RePortero de Yosgart Gutiérrez, el canterano de Cruz Azul reveló un episodio durante sus primeros años en el futbol, el cual involucró a la policía y pisar la cárcel.

Pereira señaló que mientras era parte del Atlante, se venía un partido ante Cruz Azul en el Estadio Azteca, por lo que los jugadores del primer equipo los solían regalar boletos para ayudarlos.

El zaguero contó que se le hizo fácil y a las afueras del Coloso de Santa Úrsula para revender sus entradas, ya que necesitaba dinero, sin imaginar que sería detenido y llevado a los Separos.

Era un partido contra Cruz Azul; esos sí se iban a vender, pero me agarraron y me treparon atrás de la camioneta (patrulla de la policía). Era pagar una multa de 3 mil 800 pesos o 36 horas: Me avente 36 horas en el tambillo”, historia de Jair Pereira, quien admitió este suceso cuando tenía 16 años. Después de salir de prisión, Pereira pidió dinero para volver a su casa.

“Los jugadores de Primera División luego nos daban boletos, ellos sabían también qué onda, lo hacían para ayudarnos. Eran boletos que costaban 300 pesos, en una de las mejores zonas del Estadio Azteca y ya los dejaba en 150, ¡los dejaba a mitad de precio, una ganga!”.