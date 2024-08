Una vez oficializada la llegada de Javier Aguirre como el técnico de la Selección Mexicana aparecen los cuestionamientos de la prensa por saber cuáles serán los jugadores convocados, quién no aguantó en decirle al Vasco esta pregunta fue Rafael Puente Jr.

¿Qué le dijo Javier Aguirre a Rafael Puente Jr?

Javier Aguirre como entrenador en compañía de su nuevo equipo integrado por Rafael Márquez, Toni Amor, Pol Lorente y Joseba Ituarte, fueron presentados de manera oficial por la FMF el pasado jueves.

Tanto el técnico, Javier Aguirre como Rafael Puente han tenido entrevistas con los medios, en el caso especial de TUDN, donde se encuentra Rafael Puente Jr. le preguntó sobre una imposición de jugadores y en especial si Henry Martín estará en las futuras convocatorias.

“No dejamos a alguien porque me cae mal o llevamos a alguien por cuate, olvídalo”, explicó el técnico de México.

De manera insistente Puente del Rio cuestionó si Henry Martín era de los tres mejores delanteros de la actualidad y si llamaría a los jugadores que estén en mejor nivel. Ç

“Henry Martín esta entre los tres mejores delanteros del futbol mexicano, ¿Si o no?”.

A lo cual Javier Aguirre respondió; “Qué te digo? No puedo dar nombres porque si los doy se especula. ¿Desde hace cuántos años me conoces? Ya sabes la respuesta”.

Rafael enfatizó que la respuesta del entrenador le daba tranquilidad y finalmente Aguirre terminó la discusión diciendo; “menos mal te da tranquilidad. Le voy a hacer caso a este señor, Rafael Márquez, Toni Amor y al Pol Lorente”.

Finalmente Javier Aguirre enfatizó que en su gestión habrá disciplina y no permitirá que ningún jugador haga caso omiso a ella; “si me dice; oye vamos a llegar 10 minutos tarde porque el avión, les voy a contestar mejor quédate allá hijo, ya no vengas. Conozco a Rafa esta formado y yo lo estoy, nos gusta el orden y la disciplina”.