Javier Aguirre no esta interesado en dirigir a la Selección Mexicana

Si México hace una mala participación en la Copa América 2024 la cual está a dos semanas de comenzar, el puesto como entrenador de Jaime Lozano podría tambalearse, aunque todavía eso no ocurre se empiezan a barajear algunos nombres de entrenadores, uno de ellos es el de Javier Aguirre.

El Vasco Aguirre conoce a la perfección el puesto como entrenador del Tri, pues ha entrado en dos ocasiones al quite, la primera de cara al Mundial de Corea-Japón 2002, sustituyendo a Enrique el ‘ojitos’ Meza.

La segunda etapa como entrenador del TRI fue en el 2009, donde llegó una vez más para salvar la eliminatoria, pero se quedó fuera en los octavos de final de la Copa del Mundo efectuada en Sudáfrica 2010, por el equipo de Argentina.

Lee también Carlos Acevedo será el reemplazo de Luis Ángel Malagón con la Selección Mexicana

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la Selección Mexicana?

La respuesta de Javier Aguirre sobre tomar a la selección en caso de que salga Jaime Lozano fue un completo no, ya que consideró que es momento de apoyar al técnico actual.

En entrevista para el programa Caliente TV, Aguirre señaló que está en constante comunicación con Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

“He hablado con Juan Carlos en dos ocasiones y me han ofrecido ir a México. Hemos buscado entre él y yo, la función, porque todos los cargos están ocupados, pero no lo encontramos, no encaja la pieza”, adelantó.

“Donde sea menos el puesto del Jimmy y se lo dije. Eso está muy claro, no me interesa ser técnico de la Selección, ya tiene técnico y hay que apoyarlo”, finalizó.

El Jimmy Lozano tendrá una oportunidad más de demostrar que es el entrenador indicado para el equipo de México, este próximo sábado cono jueguen el último juego amistoso ante de Brasil de cara a la Copa América.