Luego de que la Selección Mexicana consumara un nuevo fracaso tras caer dos goles a cero ante Estados Unidos en la Final de la Nations League de la Concacaf, mucho se ha hablado sobre el mal momento que atraviesa el combinado nacional, así como del desempeño de los jugadores y del técnico del Tricolor.

Las críticas de los expertos y aficionados no han cesado, tanto a través de los programas de opinión deportiva como en las redes sociales. Uno de los temas recurrentes es la permanencia del estratega Jaime Lozano al mando del representativo mexicano.

Ante esta situación muchos nombres han sonado para tomar la estafeta en el banquillo de la Selección Nacional, entre ellos el del actual director técnico del Mallorca, Javier Aguirre, quien además de su basta experiencia como entrenador, ya sabe lo que es llevar la responsabilidad de tomar los controles del Tri.

¿Cuál es la postura de Javier Aguirre sobre regresar al Tricolor?

Ante esta posibilidad de volver a dirigir al combinado nacional, el entrenador del Mallorca fue claro en su respuesta. En reciente entrevista con el comentarista deportivo David Faitelson, el apodado Vasco confesó que no tiene en mente regresar a la dirección técnica de la Selección Mexicana; por el contrario, está a la disposición de Jaime Lozano como asesor.

“No te puedo contestar, porque Jimmy (Lozano) está a cargo y hay que apoyar a Jimmy y yo soy el primero en decir. Además, me pidieron ser un tipo de consultor con Jimmy. Estoy a sus órdenes, porque es lo menos que puedo hacer”, expresó Javier Aguirre al respecto.

“Jimmy Lozano en este momento es el técnico nacional, le haría un ‘flaco’ favor contestando esa pregunta, para bien o para mal. Yo fui técnico nacional, no digo que me molestaba, pero no era agradable cuando algún otro técnico en activo decía ‘pues yo sí cogería a la selección’, cab... si estoy yo, espera a que me echen y levanta la mano”, manifestó el Vasco en charla con TUDN.