Cuando se supo de la inesperada salida de Veljko Paunovic de las Chivas, más de un aficionado quedó molesto con la decisión, debido a que con el entrenador serbio el equipo recuperó protagonismo, llegando a una Final.

Fernando Gago fue el encargado se ocupar el banquillo del Martinoli, García y Campos transmitirán los partidos de ida y vuelta del Clásico Nacional, entre un ambiente de escepticismo. Y las primeras fechas no funcionó de la mejor forma el club, por lo que las goleadas ante Cruz Azul y América pusieron en vilo su continuidad.

¿Cómo motivó Fernando Gago a sus jugadores?

Luego de la crisis que vivió, donde no se estaban dando los resultados en Chivas, Fernando Gago logró cambiarle la cara al equipo, al grado de que llegaron a la Liguilla como el equipo con mejores resultados.

El cuadro rojiblanco está a dos partidos de regresar a una Final del futbol mexicano, pero primero deberán superar al América. No obstante, parece que el entrenador argentino tiene la fórmula perfecta para motivar a sus jugadores.

“No existe la palabra cansancio… es acá, es acá, no existe. Trabajaron, se sacrificaron, hace cinco meses que vienen corriendo, dejaron cosas de lado, dejaron a su familia, a sus hijos, dejan a todos por detrás por esta camiseta.

“Entonces tienen oportunidad hoy… Me vacío, me vacío, no me guardo nada, sean cinco, diez o 90 (minutos). Compromiso y lealtad por ustedes mismo, vayan a buscar el partido, no sientan cansancio de nada, sufran, jueguen y vayan a buscar al resultado, carajo”, arengó el argentino.