Por primera vez en el futbol mexicano, se realizó el formato del Play-In, que llegó para sustituir a la Reclasificación.

Sin embargo, el nuevo sistema de competencia no dejó satisfecho a cierto sector de la afición y de los medios de comunicación.

A pesar de que la Liguilla ya está por arrancar, Javier Alarcón no dejó pasar la oportunidad de criticar fuertemente a los altos mandos de la Liga MX y decidió mandarles un mensaje.

“Los dirigentes de pretexto utilizaron el Play-In para solventar algún tipo de inconveniente en la pandemia. No sirvió para nada, no fueron mejores partidos, no hay gran ingreso televisivo y al final están los ocho mejores”, sentenció.

El periodista deportivo de ESPN explotó por el formato de clasificación a la Liguilla y señaló que Mikel Arriola y compañía deberían erradicarlo.

“Que se convenzan y no nos den estas mamarrachadas [porque] son partidos muy aburridos y que nada más desgastan a ciertos rivales para la siguiente etapa. Que analicen que esto no sirvió de nada”, manifestó en la mesa de Futbol Picante.