César Montes, al igual que Guillermo Ochoa, consumó un rotundo fracaso esta temporada, luego de consumar el descenso en España con el Almería, en lo que fue el peor equipo de LaLiga, con únicamente 17 puntos sumados en dos victorias, 11 empates y 21 derrotas en 34 partidos.

Sin embargo, el defensor, canterano de Rayados, ha asegurado que permanecerá en Europa, con su equipo, en la Segunda División de España, intentando ganarse un lugar en el futbol élite, y compitiendo al más alto nivel para ayudar a la Selección Mexicana, y ha aprovechado para mandar un recado a la estructura de la Liga MX, asegurando que el jugador mexicano es muy caro.

¿Qué dijo César Montes de la Liga MX y de su carrera?

Montes también habló de que ha tenido la oportunidad de regresar a la Liga MX, con América y Rayados como sus principales opciones; sin embargo, continuará en Europa.

"En México te pagan muy bien y vives muy bien. He tenido esos acercamientos y te mueven porque estás acá compitiendo y ves lo otro. Pero hay decisiones que se toman a nivel familiar y la gente no entiende eso. Qué más quisiera que vinieran más para competir a este nivel. Somos mexicanos, nos cuesta salir muchísimo, tuve que hacer muy buenas temporadas, ir a un Mundial, Juegos Olímpicos, y aún así tenían dudas.

Cuando yo llegué a media temporada, la directiva me decía que se arrepentían de no haberme fichado antes. Es eso, no apuestan mucho porque somos muy caros y no saben cómo vamos a llegar", expresó Montes a Claro Sports.

Estas palabras de Montes se entienden como una crítica a los dueños y la estructura de la Liga MX para dar mayor oportunidad a los futbolistas mexicanos a salir,