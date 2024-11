Jesús ‘Chapo’ Sánchez, uno de los últimos referentes de las Chivas, ha anunciado su retiro como futbolista profesional.

A través de una emotiva despedida en un video compartido por las redes sociales del Guadalajara, el jugador expresó su gratitud a la institución rojiblanca y a su afición, que lo ha acompañado durante 14 años de carrera.

El partido de temporada regular correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2024, ante Atlético San Luis, programado para este sábado 9 de noviembre, podría ser el último en la trayectoria profesional del dorsal 17 del Rebaño.

El futbolista sonorense llegó a las filas rojiblancas a los 15 años luego de ser detectado en un torneo nacional Sub-15.

A partir de ahí, comenzó su camino por las categorías del club hasta debutar en el primer equipo el 7 de agosto de 2010. Curiosamente, aquel primer partido fue contra el cuadro potosino.

"El 7 de agosto de 2010 está tatuado en mi mente como uno de los días más gloriosos de mi vida, el sueño que tuve de niño se cumplía, pero de una manera que ni en un millón de vida hubiera imaginado: jugar en las Chivas", escribió Jesús Sanchez en su carta de despedida.

✉️🐐 El mensaje de Jesús 'Chapo' Sánchez para todos los ChivaHermanos: pic.twitter.com/WZ0ElhDtf9 — CHIVAS (@Chivas) November 7, 2024

A lo largo de su carrera, ‘Chapo’ Sánchez se consolidó como un defensor fiel y comprometido con los colores de Chivas.

¿Cuáles son los números del Chapo Sánchez con las Chivas?

324 Partidos oficiales

290 Partidos de Liga MX

270 Titularidades oficiales

22 mil 926 Minutos oficiales

5 Títulos oficiales

4 Goles

Con sus 324 partidos y casi 23 mil minutos en cancha, Sánchez anotó cuatro goles y dejó una huella imborrable en la historia del club. Además, formó parte de la generación dorada bajo el mando del entrenador Matías Almeyda, consiguiendo cinco títulos destacándose entre ellos el doblete de Liga y Copa en 2017.

¿Qué fue lo que dijo Jesús Sánchez en su emotiva despedida?

"Sí, sí cumplí. Me hubiera gustado obviamente conseguir más cosas, pero cuando he estado, he tratado de dar lo mejor, de laborar en situaciones difíciles, y he tratado de darle todo al equipo. He tratado de ser un profesional. Soy un agradecido totalmente a Chivas, al futbol y a la vida por darme esta oportunidad y por darme la dicha de poder cumplir un sueño", comentó entre lagrimas el Chapo en el video compartido por el Rebaño

🫂 14 años de profesionalismo, disciplina y calidad humana. 14 años de Rojiblanco 🔴⚪️



🏆🏆🏆🏆🏆 ¡Gracias por siempre defender estos colores, 'Chapo'! 1️⃣7️⃣🐐 pic.twitter.com/xyrJlPYHN8 — CHIVAS (@Chivas) November 7, 2024

Con este retiro, Jesús Sánchez se une al selecto grupo de jugadores que han pasado su carrera completa en un solo equipo, como Juan Jasso, Sabás Ponce y Salvador Reyes. Su retiro marca el final de una era en Chivas, dejando un ejemplo de compromiso y lealtad que será recordado por la afición.

¿Quiénes son los jugadores con más años consecutivos en las Chivas?

Juan Jasso - 20 años 7 meses Sabás Ponce - 15 años 11 meses Isidoro Díaz - 14 años 4 meses Jesús Sánchez - 14 años 3 meses Gilberto Rodríguez - 13 años 8 meses Salvador Reyes - 13 años 6 meses Jaime Gómez - 13 años 1 mes Héctor Reynoso - 12 años 8 meses Demetrio Madero - 12 años 5 meses Alberto Medina - 11 años 8 meses