El aún técnico de Cruz Azul, Joaquín Moreno, reconoce que esta era su oportunidad de oro para demostrar que tenia el conocimiento suficiente para quedarse con el cargo.

Tras una mala temporada y no clasificar al Play In o Liguilla, es timonel celeste asegurará que le duele y está frustrando por cómo se dieron las cosas.

“Me duele por la oportunidad que se me dio, he dormido muy poco y trabajado bastante. Me quedo con la frustración de no haber conseguido el objetivo que habíamos pretendido. Será reflexión y todo lo que haya sido para mejorar, también estoy triste por cómo se dio todo el proceso. El funcionamiento fue bueno, aunque los resultados no se nos dieron en momentos críticos”, señaló en conferencia de prensa.

Moreno aún no sabe si continuará en la institución, por lo que estos días serán vitales para hablarlo con la directiva. Además, reconoció que fue un torneo desgastante tanto en lo físico como en lo metal.

“Lo tendré que platicar. Tengo mucho que reflexionar. Dios me va a poner donde tenga que ponerme. Fue un torneo desgastante. Ya tendré que pensarlo. No he hablado con ellos. Seguramente la directiva nos comunicarán qué es lo que procede y lo que pasará en un futuro”.

En este Apertura 2023, se cometieron muchos errores, mismo que le costaron puntos al equipo celeste. Ante esto, Joaquín aseveró que a este equipo le falta más juego en conjunto y confianza para revertir la situación.

“Hay momentos críticos, jugadas claves. Cambia emocionalmente el partido. Cometimos errores y no logramos. Generamos más expectativa de gol qué el rival, pero no concretamos. Cometimos errores a la defensiva que nos finalizó con una defensa goleada”.

Finalmente, el estratega celeste, aseguró que no le afectan las críticas, siempre y cuando sean de estrategia y del juego, no por lo que pase fuera de la cancha.

“Referente a la crítica, estamos en el día a día con los jugadores. Vemos sensaciones y al no tenerlo se puede hacer una crítica. Me gustaría más que fuera a la parte del juego, sería más enriquecedor para la crítica. Siempre se va a la parte emocional y lo respeto. Yo trato de escuchar a los que me enriquecen en el juego, ojalá hubiera más críticos en el conocimiento del juego. Al final no logramos el objetivo y es muy difícil describirlo en una palabra”.

