Matías Almeyda, actual director técnico del AEK Athens, desmintió categóricamente los rumores sobre su posible regreso a las Chivas.

Lee también El secreto detrás de "Kikín": Fonseca revela la emotiva historia de su apodo y el nombre de su hijo

En una reciente conferencia de prensa de su actual club, el entrenador argentino expresó que su compromiso está completamente enfocado en el equipo griego, dejando claro que todas las especulaciones sobre una segunda etapa en el club rojiblanco son infundadas.

¿Qué fue lo que explicó Matías Almeyda sobre los rumores que colocan como el DT de Chivas?

Almeyda, quien llevó a Chivas a una de las etapas más exitosas de su historia entre 2015 y 2018, explicó que, aunque tiene un cariño profundo por el equipo tapatío y sus aficionados, no tiene intención de abandonar su proyecto actual en el futbol de Grecia.

“Con respecto a lo de México, hace más de un mes que se viene hablando, un mes. (En Chivas) cambiaron de entrenador, un gran club en el que yo estuve, que viví una etapa de mi vida muy linda. Esos fans también me dieron", afirmó el Pelado.

"En dos años y medio llegamos a siete finales y conseguimos cinco títulos, entonces quedó al fuerte. Ahora, yo no he hablado con nadie, es mentira. No tengo tiempo, mi energía esta puesta en que AEK tiene que ganar. Yo trato de no mentir”, declaro.

Desde que asumió la dirección del AEK Athens en 2022, Almeyda ha mostrado un sólido compromiso con el equipo, al que ahora considera su prioridad.

Durante su gestión, confesó ha recibida ofertas de otros clubes, siempre comunicándolo de manera abierta a los directivos del AEK.

“Los años que han pasado he recibido propuestas reales de otros clubes y los primeros en enterarse fueron los dirigentes (del AEK). Pero esa es mi manera de manejarme, no voy por atrás. Por ahora no tengo ninguna propuesta de ningún lado, soy entrenador de AEK y Dios quiera que sea por mucho tiempo”, añadió el estratega argentino.

Matías Almeyda finalmente habló de los rumores entorno a Chivas:



"Yo no he hablado con nadie"

"Es mentira todo lo que se habla"

"Soy entrenador de AEK y Dios quiera que sea por mucho tiempo"



Conferencia tras vencer al Aris por la Copa de Grecia. pic.twitter.com/bm17gekbfi — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) October 31, 2024

Con estas declaraciones, Almeyda puso punto final a las especulaciones sobre su futuro regreso al futbol mexicano en el banquillo de las Chivas y reafirmó su deseo de permanecer en Grecia.