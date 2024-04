El sábado pasado, en medio de un Clásico Regio lleno de emociones, adrenalina y mucho dramatismo, Nahuel Guzmán se convirtió en el gran protagonista de la edición 135 del derbi de Monterrey, luego de intentar sacar ventaja deportiva a través de una artimaña utilizando un rayo láser para incomodar a Esteban Andrada. Tras todo lo sucedido, ahora Jorge Torres Nilo ha alimentado la polémica haciendo una parodia del acto.

El defensor retirado, multicampeón con Tigres, donde fue compañero de Nahuel Guzmán, aprovechó todo lo generado alrededor del caso del guardameta felino usando un láser, para hacer un video mofándose de lo realizado en el palco felino asignado por la directiva de Rayados.

Lee también Aficionada del Chicharito viajó desde Hong Kong para tener un emotivo encuentro con el delantero

¿Qué parodia hizo Jorge Torres Nilo de Nahuel Guzmán usando un láser?

En una escena donde se aprecia a una señora barriendo y trapeando, de pronto es apuntada con un láser que proviene desde una zona alta y la señora se queja de que no lo dejan barrer. En una zona del video, parece que Jorge Torres Nilo intenta justificar lo hecho por Nahuel Guzmán, tras asegurar que un láser no impide que la señora haga su trabajo. Además, se burlan del empate de Rayados.

"Oye, brother, tú estás molestando a las personas", expresa una persona y la señora expresa: "Sí, me está echando un láser, no me deja barrer, no me deja hacer mi trabajo".

"¿Cómo un láser no va a hacer su trabajo? Ultimadamente, yo no fui. Quizá si fue un accidente. Al mostrar mi seriedad, cruzo los brazos y pues obviamente sale el láser. Ahora resulta, uno por estar serio es que ya está enojado", expresa Torres Nilo.

Aficionados de Rayados criticaron a Torres Nilo por parodia de Nahuel Guzmán y el láser

Tras la viralización del video, Torres Nilo recibió fuertes comentarios en Twitter, la mayoría referidos hacia su religión.