Una vez más José Juan Macías fue victima de una lesión, en esta ocasión la tuvo como jugador de Santos Laguna, equipo el cual se encuentra sumergido en una crisis de resultados pues marchan en el último lugar de la tabla general del Apertura 2024, el delantero mexicano llegó en esta temporada como uno de los refuerzos para el campeonato, pero tal parece que no cumplirá con los objetivos en este semestre.

¿Qué dijo José Juan Macías tras lesionarse de nuevo?

El mexicano vive nuevamente una etapa de claroscuro en su carrera pues sufrió una lesión de su rodilla derecha por lo cual tendrá que ser sometido a un tratamiento quirúrgico, con el objetivo de que esta sea la última ocasión que se encuentre en esta situación.

Esta no es la primera ocasión en que el delantero es sometido a una operación, en su cuenta de Instagram publicó una foto en donde escribió su sentir de estar una vez más fuera de las canchas.

Con este mensaje también trata de quitar los rumores de su posible retiro del futbol, afirmando que una vez más saldrá de este mal momento.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes de fuerza y buenos deseos la cirugía de mi menisco fue todo un éxito, mi tiempo de recuperación será entre 3-5 semanas. Aprovecho para compartir un poco de mis últimos años en los cuales bien es sabido que no he podido jugar por lesiones, y si, claro que ha sido demasiado difícil y desafiante, pero en mi no ha quedado ni un esfuerzo para poder estar en mi mejor forma física para jugar”.

Respecto a su posible retiro el J.J quien jugó para Chivas y León dijo; “los tiempos de dios son perfectos y lo último que muere es la Fe, seguiré dando lo mejor de mi hasta el final, hasta que la vida me diga que debo de tomar otro camino, pues amo el futbol y amo la idea de poder salir delante de esta situación y ser una inspiración de superación por no rendirme”.

“Por tener paciencia y resiliencia, amor propio, disciplina y convicción por un sueño que tuve desde chiquito y el cual compartimos la mayoría de los hombres y también cada vez las mujeres. En estos tiempos tan efímeros, llenos de ansiedad y poca gestión emocional, me llena de ilusión mi propósito de conectar sobre todo con las nuevas generaciones”, comentó el jugador de 25 años.

El J.J. en este Apertura 2024 llegó con gran cartel por ser jugador de Chivas, quien solo ha disputado 44 minutos en los primeros dos partidos y tampoco ha anotado.