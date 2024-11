José Ramón Fernández lanza advertencia al América: “Toluca no está muerto”

América sorprendió a propios y extraños al recuperar la memoria futbolística y conseguir una importante victoria (2-0) ante el Toluca en la ida de los cuartos de final del Apertura 2024.

A pesar de que los Diablos Rojos partían como favoritos en la eliminatoria, por la posición en la clasificación general y por el último antecedente (4-0) entre ambas escuadras, las Águilas supieron imponerse en el primeo de los dos juegos.

Con dos anotaciones del uruguayo Rodrigo Aguirre, el conjunto de André Jardine se quedó con el triunfo sobre la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

A pesar de que la ventaja es de dos goles, la escuadra de Renato Paiva únicamente necesita de dos para empatar el marcador global y avanzar a las semifinales de la Liga MX.

Lee También Estos son los árbitros que dirigirán las Vueltas de los Cuartos de Final... ¿América, en problemas?

Por tal motivo, la eliminatoria todavía no está completamente definida a favor del América, quien tendrá que visitar el infierno del Nemesio Diez para seguir aspirando a conquistar el tricampeonato.

José Ramón Fernández, fiel a su estilo, no dudó en lanzarle una advertencia al actual bicampeón del futbol mexicano para que sea confíe de los Diablos Rojos el próximo sábado.

“Toluca no está muerto, está abierta la eliminatoria en un 50/50 porque Toluca crece, lo apoyo su público y va a ser más agresivo, pero tiene que dar un gran partido para avanzar, sino adiós”, sentenció Joserra.

Lee También André Jardine no quiere adelantarse, por lo que pide calma para los Cuartos de Vuelta: "Ellos tienen más argumentos en su casa"

No obstante, el periodista deportivo de ESPN también reconoció que las Águilas lograron imponerse a los Choriceros con buen futbol, gracias a que el director técnico brasileño analizó correctamente al rival.

“El América jugó muy bien, la verdad. Me gustó cómo jugó América. Me da la impresión que Paiva no estudió bien al América y Jardine estudió muy bien al Toluca. América jugó el mejor partido en el torneo”, comentó José Ramón Fernández en la mesa de Futbol Picante.