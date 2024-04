Este martes, una de las noticias más tristes del día fue la de Ana Campa, jugadora de León Femenil de la Liga MX que anunció su retiro del futbol profesional debido a un accidente sufrido en un entrenamiento, mismo que le ha ocasionado problemas graves de vista y ha tenido que tomar la decisión de colgar los botines.

"En septiembre del aho pasado tuve accidente un entrenamiento, un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visón... Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores... busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y en Estados Unidos. Al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, o sea, que no podré volver a jugar futbol", redacta el comunicado de Ana Campa anunciando su retiro.

Ante esta situación, el León Femenil decidió publicar un comunicado, asegurando que la jugadora sí ha recibido atención, de acuerdo a las prestaciones de ley bajo las que se encuentra su contrato.

"Entendemos perfectamente la situación que vive nuestra jugadora Ana Campa; a lo largo de estos años hemos visto y atendido todo tipo de lesiones, no hay nada más valioso que la integridad del futbolista. Por todo ello, es importante para nosotros compartir los siguientes puntos:

1) La lesión de Ana ha sido atendida desde el primer momento por especialistas de instituciones privadas, dándole seguimiento puntual con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 2) Todas las consultas y el historial clínico de este caso constan en las bitácoras de nuestro servicio médico. 3) En cada una de las citas requeridas por el IMSS para valorar el estado clínico, diagnóstico y seguimiento médico-administrativo, ha estado presente personal del Club León acompañando a Ana. 4) El IMSS es la única institución que puede determinar el grado de incapacidad de nuestra jugadora: estamos a la espera de una resolución. Club León seguirá cumpliendo con sus obligaciones laborales, administrativas y médicas, hasta recibir el dictamen oficial del IMSS", redacta el comunicado del León.

Ante esto, aficionados y periodistas han criticado fuertemente al León, preguntando contantemente si Andrés Guardado, Rafael Márquez o los jugadores del primer equipo varonil se han atendido en el IMSS.

"¿Habrá ido Rafa Márquez también al IMSS?", "¿En el IMSS?", "Buenas tardes Andrés Guardado, mera curiosidad. ¿Qué ficha te tocó cuando acudiste al IMSS pra tratare de tu lesión? Quedo atento a tus comentarios", "El IMSS??? Es cuenta parodia???", son algunos comentarios que ha recibido León de parte de periodistas y fanáticos.

