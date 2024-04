Una muy desafortunada noticia se presentó este martes, luego de que Ana Campa, jugadora de Club León, de la Liga MX Femenil, anunciara su retiro de las canchas, luego de sufrir un accidente en un entrenamiento, el cual dañó de forma permanente su vista, algo que ahora ha criticado fuertemente Rafael Ramos, periodista de ESPN, quien se ha lanzado contra Grupo Pachuca y su Salón de la Fama.

"En septiembre del aho pasado tuve accidente un entrenamiento, un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visón... Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores. Por ello, busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y en Estados Unidos. Al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, o sea, que no podré volver a jugar futbol", redacta parte del comunicado exhibido por Ana Campa.

Lee también José Ramón Fernández critica fuertemente a Henry Martín por exhibir y jalonear a Brian Rodríguez

‼️Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo‼️ pic.twitter.com/uiv9MhFgZC — 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 23, 2024

¿Qué dijo Rafael Ramos del conflicto de Ana Campa y de Grupo Pachuca?

El periodista se refirió fuertemente a Grupo Pachuca, asegurando que en Estados Unidos ya se hubiera suscitado un gran problema de índole legal.

"Un abogado laboral en EEUU le quita a Grupo Pachuca hasta el Salón de la Infamia. Ah no, ese ya se lo quitó Emilio, nomás se lo dejó para que se lo administrara. Ana Campa, busca un buen abogado en Texas, ni cuentes con la Federación Mexicana de Futbol y la Liga BBVA Femenil", redactó en Twitter Rafael Ramos.

Tras el comunicado de la jugadora, el Club León Femenil se ha pronunciado, asegurando que Ana Campa ha sido tratado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.