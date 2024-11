El presidente del Club León, Jesús Martínez Munguía, exigió que el lugar que se ganó su equipo para ir al Mundial de Clubes sea respetado, el propietario no quiso entrar más en detalle sobre la problemática surgida, luego de que no hay una resolución.

¿Qué dijo Jesús Martínez sobre la resolución del Mundial de Clubes?

Martínez enfatizó estar tranquilo, ya que dentro de la cancha se ganaron su asistencia al Mundial de Clubes; “Al no tener resolución alguna, no puedo hablar al respecto; no han dado fecha para la decisión, estamos esperando la resolución, la tranquilidad es que lo ganamos dentro del campo”.

“Llegar al mundial de clubes nos costó muchísimo, te hablo del León donde tengo 14 años, llegar al Mundial de Clubes nos costó trabajo, la afición debe de estar muy orgullosa de que estamos por participar en ello, no puedo hablar de algo que no hay resolución, lo que puedo decir es que ganamos dentro de la cancha y esperamos respeten nuestro lugar”, afirmó.

El tema de la multipropiedad es el tema por el cual podrían quedar fuera, luego de que el Pachuca también consiguió boleto. La FIFA busca limitar en los torneos internacionales por lo cual la participación del club mexicano está en riesgo ya que pertenece al grupo Pachuca.

Por otra parte, Jesús Martínez habló sobre el presente que tiene el equipo del León en el Apertura 2024, calificándolo como un torneo irregular; “no hemos tenido una buena temporada, ha sido una temporada irregular, dependemos de lo que juguemos ante Rayados, teniendo fe, hay que pelear hasta el último, será un partido muy importante para nosotros”.

Los Panzas Verdes del León se enfrentan este domingo al Monterrey en el juego de la última fecha, para aspirar al Play-In es necesario ganar y esperar que el Atlas tenga una derrota, equipo que está en la décima posición.