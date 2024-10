"Es un hecho y una garantía", esas fueron las palabras de Iván Martínez Olvera, secretario de turismo de Veracruz, sobre el regreso del equipo de Primera División al Puerto jarocho.

"Están avanzando las negociaciones, seguramente tendremos un equipo de Primera División pronto", dijo a pregunta expresa de EL UNIVERSAL Deportes.

En la misma charla, habló de las remodelaciones al Estadio Luis 'Pirata' Fuente, que fue remodelado y que en algunos meses más estará listo para su reapertura.

"El Estadio Luis 'Pirata' Fuente está casi al 100 por ciento, al terminar la actual administración se entregará al 99.9 por ciento, y casi todo avanzado (las negociaciones), así que seguramente tendremos equipo muy pronto", enfatizó el funcionario.

Al cuestionarle sobre cómo se está manejando el tema de traer una franquicia, Martínez no entró en detalles, pero reiteró en que es un tema garantizado: "No podemos decir más, porque hay temas que no se pueden revelar (todavía), pero de que es un hecho y una garantía que habrá equipo de Primera, así será".

Y sobre cuándo podría darse retorno del club, apuntó: "Esperemos que sea la próxima temporada".

🦈 VUELVE EL VERACRUZ 🦈



Iván Martínez Olvera, Secretario de Turismo de Veracruz, sobre el regreso de la Liga MX al Puerto: 🗣️ ES UN HECHO Y UNA GARANTÍA" 💥 pic.twitter.com/NMwWD3PkeJ — De10Sports (@De10Sports) October 12, 2024

¿Va a desaparecer el Puebla?

Hace unos días, David Faitelson aseguró que la próxima temporada el Puebla se mudaría a otra ciudad, ya que los mismos que planearon la salida de Monarcas Morelia a Mazatlán, ahora querían convertir a La Franja en la nueva franquicia de Veracruz. Eso se sumó a la amenaza de Ricardo Salinas Pliego, quien adelantó a los aficionados poblanos su plan de sacar al equipo de esa ciudad.

Luego de la publicación de Faitelson, el Puebla, mediante un comunicado que lanzaron en redes sociales, desmintieron al comentarista de Televisa, señalando que no hay ninguna iniciativa de mudar al equipo. Sin embargo, tras las declaraciones de Martínez Olvera, secretario de turismo de Veracruz, toma más fuerza la posibilidad de que La Franja esté jugando su última temporada en la Liga MX.