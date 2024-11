La Liguilla del Apertura 2024 está a la vuelta de la esquina. Los ocho equipos que buscarán conquistar el título de la Liga MX ya están definidos tras el Play-In.

Se disputaron los tres partidos, con el formato que se instauró hace apenas tres torneos que sustituyó al Repechaje, y se otorgaron los dos últimos boletos para la fiesta grande.

América y Tijuana lograron clasificar como séptimo y octavo, respetivamente, y estarán acompañando a Atlético San Luis, Monterrey, Pumas, Tigres, Toluca y Cruz Azul.

Los cuartos de final están confirmados y prometen ser duelos bastante emocionantes en la búsqueda por un boleto a las semifinales del Apertura 2024.

Lee También Liga MX: Quedan definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2024

Cruz Azul vs Tijuana, Toluca vs América, Tigres vs Atlético San Luis y Pumas vs Monterrey, son las cuatro llaves.

Sin embargo, luego de los duelos del Play-In, las críticas contra el formato no se hicieron esperar, sobre todo por el tiempo de espera para lo que clasificaron a la Liguilla de manera directa.

De acuerdo con Mauricio Ymay, este sistema no fomenta la sana competencia en nuestro balompié nacional porque hay equipos que no merecerían avanzar a la lucha por trofeo.

“Por más que me sigan maquillando que este Play-In conviene, para mí no sirve de absolutamente nada; me parece absurdo”, sentenció el periodista deportivo de ESPN.

Lee También Estos son los antecedentes de los Cuartos del Final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX

Durante un debate en la mesa de Futbol Picante, el conductor del programa criticó fuertemente a la Liga MX por el Play-In y sentenció que únicamente compartió su opinión, pero que el organismo, encabezado por Mikel Arriola, es libre de seguir utilizándolo.

“Yo no trabajo para la liga como para mandarle mi sugerencia, que la liga haga lo que quiera hacer, yo trabajo para ESPN y emito mi comentario y mi opinión. Lo digo aquí en donde tengo que decir las cosas, después que la liga haga lo que quiera”, explotó Mauricio Ymay.

El exmiembro de Televisa recibió burlas de sus compañeros en ESPN, Paco Gabriel de Anda y Jorge Pietrasanta, quienes no apoyaron su opinión.

“Manden su sugerencia a la Liga MX, igual y los toman en cuenta para la próxima temporada. Mikel Arriola, por favor, ya no pongan el Play-In, el señor de pone mal. Para beneficio de su salud, les solicitaría que ya no pongan”, manifestaron de manera irónica.