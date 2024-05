En la pasada Jornada 15 del Clausura 2024, Tigres visitó a Rayados en un Clásico Regiomontano lleno de dramatismo y emoción, que culminó con gol en el último segundo de partido; sin embargo, la principal noticie se la llevó Nahuel Guzmán, arquero felino que estuvo ausente en la cancha pero que encontró la manera de ser protagonista.

El arquero argentino, que se encuentra lastimado, se perdió el encuentro en el Estadio BBVA, pero se hizo presente en el palco otorgado a la directiva visitante, donde hizo uso de un láser para intentar distraer a Esteban Andrada y a Sergio Canales, algo que lo llevó a ser sancionado por 11 partidos.

Ahora, Tigres y Rayados se verán las caras nuevamente en el torneo, ya en una fase de eliminación, luego de que los Cuartos de Final del Clausura 2024 los colocaran en un enfrentamiento a matar o morir, y la gran duda es si Nahuel Guzmán podrá estar en los encuentros, principalmente en el de Vuelta, en el Estadio BBVA.

¿Nahuel Guzmán podrá estar en el Clásico Regio de Liguilla?

Mauricio Culebro, presidente deportivo de Tigres, estuvo en entrevista con David Faitelson este lunes, y habló de las posibilidades de que el estandarte felino, multicampeón con la institución siendo fundamental defendiendo la valla auriazul, pueda presenciar el encuentro ante Rayados.

"No, Nahuel es muy consciente de lo que puede y no puede hacer. Por reglamento como aficionado, tengo entendido que sí, pero no puede ir con el club, ni estar en vestidores, ni nada. Nahuel es muy consciente de lo que puede y no hacer, y lo entiende", expresó Culebro.