El polémico portero de los Tigres de la UANL, Nahuel Guzmán, está envuelto en una nueva polémica, luego de que en su podcast 'Miro de Atrás', asegurara que Televisa protege al América al no pasar o esconder repeticiones sobre jugadas dudosas en contra de las Águilas, asegurando que 'no estaba descubriendo nada nuevo'.

Guzmán analizó y dio su opinión sobre la Final donde los Tigres cayeron ante América, perdiendo el bicampeonato en el Estadio Azteca, donde aseveró que el arbitraje del encuentro fue controversial, aprovechando para tirarle a la televisora dueña de las Águilas.

"Me estuve castigando, vi ese resumen de 60 minutos donde no pasan las repeticiones de las jugadas en contra de algunos de los equipos. Hay unos canales que no pasan las repeticiones, las dudosas en contra de su equipo. Nos quedan seis meses (de contrato con Televisa)", expresó Nahuel.

El tema salió luego de que Nahuel expresara que hubo una jugada donde Luis Ángel Malagón tomó el balón con las manos de forma ilícita, asegurando que en la transmisión nunca pasaron la repetición.

Para incrementar el debate, Adrián Marcelo, youtuber con quien realiza el podcast, expresó que "la televisora es dueña del equipo que está jugando la Final".

Esta no es la primera vez que se acusa a Televisa de esconder repeticiones en juegos del América, ya que en anteriores ocasiones periodistas como David Faitelson, Christian Martinoli, entre otros han denunciado en redes sociales y programas la falta de tomas o encuadres no claros en jugadas dudosas.