Una de las llaves que más promete en la Liguilla del Apertura 2024, es la de Toluca frente al América, de cara al primer duelo, el delantero de los Choriceros, Paulinho, se dijo listo para enfrentar su primera liguilla y aseguró que el favorito para esta serie es el América por encima del equipo del Estado de México.

¿Qué dijo Paulinho sobre el juego contra el América?

El delantero portugués dijo que en esta instancia no hay ningún favorito, pero si tuviera que haber uno sería el América porque es el actual bicampeón; “a partir de ahora no hay favoritos. Para mi no es tema, si hay un favorito para mi es América que ganó los últimos dos torneos, pero en mi opinión no hay favoritos”.

El delantero y campeón de goleo se muestra ilusionado de vivir su primera liguilla y esta seguro que el juego de este miércoles será una situación distinta a lo ocurrido en la fase regular.

“Esperamos un América fuerte, su mejor versión. Los partidos son diferentes en liguilla, creo que vamos a jugar contra un gran equipo, viene motivado y nosotros también. El tema de campeón de goleo soy muy claro: ser campeón con Toluca le va a hacer sentido al tema de Campeón de Goleo, porque para mi no es nada, si no eres campeón”.

“Ganar un partido al América no es nada si no ganas un torneo, entonces no caer en un exceso de confianza, confianza si hay en nosotros, vamos contra un gran equipo”.