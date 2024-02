La noche de este martes, el Atlético de San Luis fue goleado por el Querétaro en el Estadio Corregidora y provocó que un periodista de Fox Sports explotara contra ellos, asegurando que lo que hacen son puras 'payasadas'.

Los jugadores de San Luis, que no han cosechado los resultados de torneos anteriores y están lejos de su mejor versión, salieron a dar la cara en prensa, expresando que respaldan al entrenador brasileño, Gustavo Lema, para que continúe al frente del equipo y logren salir juntos del bache en el que están hundidos.

Lee también Así fue la reacción de Inés Sainz luego de que Joserra, Martinoli, Faitelson y Luis García hablaran mal de ella

¿Qué dijo Alex Blanco de los jugadores de San Luis?

El periodista de Fox Sports, atacó fuertemente a los jugadores del San Luis, asegurando que en otros tiempo eso no se hubiera permitido, y puso a Carlos Hermosillo como ejemplo de ello.

"Son payasadas (defender al entrenador por parte de los jugadores de San Luis). En sus épocas, Hermosillo no salía así a defender a su técnico. Es puro show. (Gustavo Leal) debe estar preocupado porque cuando salen hablar, adiós técnico", expresó Alex Blanco en La Última Palabra.

Fernando Cevallos defendió a los jugadores del San Luis

Otro integrante de La Última Palabra, Fernando Cevallos, defendió lo hecho por los jugadores de San Luis, reconociendo que tuvieron el valor de dar la cara ante la crisis de resultados que viven.

"Hay que reconocer que salgan y pidan disculpas. Lo que pasa es que el futbolista en México vive muy cómodo y está acostumbrado a que fracasé, estoy haciendo mal las cosas. Me pongo los audífonos, salgo viendo el teléfono, me subo al camión y aquí no pasó nada. Ojalá en México, los futbolistas tuvieran más autocrítica y aprendieran a hacer este tipo de cosas", puntualizó Cevallos.