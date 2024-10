Piojo Herrera reveló que quería cepillar a Guillermo Ochoa en el Mundial de Brasil 2014

Guillermo Ochoa se consolidó en los últimos años como el portero titular de la Selección Mexicana. Sin embargo, pocos recuerdan que le tocó estar en la banca durante dos procesos mundialistas (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010).

Y recientemente el Piojo Herrera reveló que pudieron ser tres. Es más, existió la posibilidad de que no fuera ni siquiera convocado a la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde brilló con su atajada a Neymar, debido a que el cancerbero no cabía en su sistema de juego.

Lee también Ricardo Peláez y Piojo Herrera mandaron un mensaje a David Faitelson: 'Sigues siendo un estúpido'

¿Piojo Herrera no quería convocar a Memo Ochoa?

Miguel Herrera tuvo una charla profunda en el canal de YouTube de Ricardo Peláez, 'Futbol de Cabeza', donde recordaron el bomberazo de ambos en la Selección Mexicana de cara al Mundial de Brasil 2014.

El Piojo señaló que fue complicado, ya que usó a la base del América para el Repechaje contra Nueva Zelanda, donde descartó a los jugadores que estaban en Europa.

Sin embargo, cuando fueron a visitar a los ‘europeos’, el Piojo Herrera le había revelado a Peláez Linares que no quería convocar a Guillermo Ochoa, ya que no entraba en su sistema futbolístico.

El Piojo Herrera al principio no quería a Guillermo Ochoa, pero al final fue portero titular en todo su proceso en Selección Mexicana. Foto: Imago7

“Te voy a hacer una pregunta fuerte, Miguel. Antes del Mundial 2014, nos fuimos de gira europea a hablar con todos los jugadores mexicanos. Tú me habías dicho ‘Guardado y Ochoa, no’”, le preguntó Ricardo Peláez.

El exentrenador de la Selección Mexicana no dudó en responder que solamente se trataba de Paco Memo, ya que no tenía juego con los pies, pero decidió darla una oportunidad luego de explicarle lo que pretendía.

“Ochoa a mí no me llenaba, porque era un portero que en mi idea futbolística, por lo que yo tenía pensado de Memo, no entraba, pero le tenía que dar su lugar. Yo hablo con él, le digo ‘Memo, yo no quiero que un portero que pare el balón y se gambetee a un cabrón, eso sería estúpido. Para la pelota y gírate al otro lado y toca.

“Y si no, como todos los porteros del mundo, pégale para arriba; pero cuando te la den con espacio, yo lo único que quiere es que la pares, te des tiempo y Memo lo hizo perfecto”, confesó el Piojo Herrera.