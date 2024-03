En 2006, México se quedó a las puertas de lograr la hazaña de los Cuartos de Final en una Copa del Mundo, luego de enfrentar a Argentina en Octavos, y llevarla al límite de los tiempos extras, donde Maxi Rodríguez sentenció las esperanzas tricolores con un auténtico golazo.

Esa selección, dirigida por Ricardo Antonio La Volpe, tuvo un ciclo mundialista centrado y bien estructurado, donde no tuvo problemas para clasificarse al Mundial; sin embargo, su relación con la prensa, y la controversial decisión de dejar fuera de Alemania 2006 a Cuauhtémoc Blanco, lo orillaron a abandonar el banquillo del combinado nacional.

Lee también Tatiana Flores sorprende y venderá contenido exclusivo en internet ¿qué costó va a tener las suscripción?

Ahora, el propio La Volpe ha hablado de esa situación, mandando un fuerte mensaje a todos los directivos de esa época en la Federación Mexicana de Futbol y en Selección Mexicana (Justino Compeán, Decio De María, entre otros), recordando que su intención no era salir del tri.

Ante la aseveración de Faitelson, que aseguró que La Volpe debía continuar al frente de la Selección Mexicana, por el papel realizado en la Copa del Mundo y previo a ella, La Volpe fue muy claro: "Yo no me fui, me echaron", asegurando que su deseo era darle continuidad a un proyecto que veía nacer jugadores como Andrés Guardado.

No me fui me echaron … pic.twitter.com/kI41HHuAMe — Ricardo La Volpe (@RicardoLaVolpeG) March 23, 2024

Al frente de la Selección Mexicana, La Volpe tuvo una marca de 71 partidos dirigidos, de los cuales ganó 38, perdió 18 y empató 15.