El centrocampista paraguayo Richard Sánchez acaba de cumplir cinco años portando la camiseta del América.

El Cachorro llegó como refuerzo para el Apertura 2019 procedente del Olimpia de su país natal.

Desde entonces, se ha convertido en un importante elemento para las Águilas, gracias a sus actuaciones sobre el terreno de juego y a los sorprendentes goles que ha marcado.

Recientemente, Richard Sánchez se sinceró y confesó que no era del agrado de un futbolista antes de ser contrato por el conjunto de Coapa.

El nacido en la capital paraguaya compartió el nombre de su actual compañero y lo que le dijo cuando lo conoció en el vestidor del América.

“Malagón me dijo que le caía yo muy mal antes, cuando él jugaba en Morelia. Me decía que yo me tiraba, que daba patadas y así”, compartió.

En el podcast Los Suplentes, Richard Sánchez no dudó en defender al portero del América luego del comentario que le realizó.

“Me dijo: 'Después te conocí bien hermano y era otra cosa', pero es normal, a un rival lo vas a patear, le vas a arrancar la cabeza”, platicó.