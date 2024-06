El portero Rodolfo Cota ha estado en el centro de los rumores recientes que lo vinculan con un posible fichaje por el Club América.

Sin embargo, el guardameta de 36 años de edad ha aclarado su postura de manera firme y respetuosa hacia su actual equipo, el Club León, donde tiene un contrato vigente y al que se encuentra completamente comprometido.

En declaraciones recientes, Cota abordó las especulaciones que lo sitúan en el América, señalando que en estos momentos su prioridad y lealtad están con el León.

¿Qué fue lo que dijo Rodolfo Cota sobre su posible llegada al América?

"Yo me debo al Club León, porque tengo contrato con ellos", afirmó Cota durante una conferencia de prensa. Expresó su disposición y respeto hacia Jorge Bava, el entrenador de La Fiera, reafirmando así su compromiso con el equipo que actualmente defiende.

Aunque se han intensificado los rumores sobre su posible traslado al América, Cota prefirió no adelantar acontecimientos ni especular sobre su futuro. "No puedo hablar más de la realidad de lo que es, hasta el día de hoy estoy acá, pertenezco acá y estoy a órdenes del club", agregó el portero, subrayando su posición de no querer generar distracciones ni desestabilizar su situación actual.

Además, Cota fue cauteloso al abordar la posibilidad de jugar para el América, dado su pasado en las filas de Chivas. Aunque han pasado algunos años desde que dejó el equipo rojiblanco, el portero sigue siendo una figura importante para muchos aficionados del Guadalajara. Ante esta situación, prefirió mantener el enfoque en su presente con el León y evitar entrar en detalles sobre hipotéticos escenarios futuros.

A pesar de sus declaraciones claras en favor del León, la prensa y los aficionados continúan especulando sobre un posible traspaso al América, especialmente con la lesión reciente de Luis Ángel Malagón, portero titular del equipo azulcrema. Se espera que Cota, de concretarse su llegada, pueda debutar pronto con las Águilas en la Supercopa MX, donde enfrentarían a Tigres el próximo 30 de junio en territorio estadounidense.