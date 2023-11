Santiago Giménez comenzó la temporada 2023 con un extraordinario nivel, anotando 15 goles en nueve partidos consecutivos, algo que sorprendió a la ligas europeas y generó presión en el debate sobre el delantero titular de la Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano.

En este momento de la temporada, 'Chaquito' sufre una racha negativa con el gol, luego de no marcar en ocho encuentros consecutivos tanto con el Feyenoord como con el Tri, algo que le ha generado grandes críticas.

Lee también En Italia temen que la lesión de Memo Ochoa sea más grave de lo esperado

¿Qué dijo Santi Giménez sobre su racha sin gol?

Previo al duelo ante Honduras, donde Santi Giménez y la Selección Mexicana buscarán remontar la eliminatoria con un 0-2 sufrido en Tegucigalpa, 'Bebote' espera romper esa racha, demostrando cierta desesperación por marcar un gol.

"Nosotros, como delanteros, tenemos que estar preparados para estas rachas negativas porque no todo va a ser color de rosa. Si bien me tocó marcar no sé cuántos partidos consecutivos, hoy me toca no marcar no sé cuántos partidos consecutivos. Hay que tratar que esta racha sea lo más corta posible.

"Creo que yo cometí un gran error, y que he aprendido, fue lo de cobrar el penal de esa manera (4 de noviembre ante el RCK Waalwijk al tirar a la 'Pnaneka') porque pudo haber sido una oportunidad para volver a tomar confianza. Lo único que debo estar pensando en este momento, además de ganar como equipo, es en tratar de meterla como sea, meterla como sea", puntualizó Giménez.