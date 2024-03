En días anteriores, Edson Álvarez se sinceró sobre su experiencia en la Selección Mexicana, particularmente cuando Gerardo "Tata" Martino manejaba el timón del Tricolor. Tras las declaraciones del futbolista, Norberto Scoponi ―quien fue exauxiliar del técnico argentino― salió en su defensa.

Respecto a la "acusación" de que Martino dejó que México perdiera, Scoponi contesto lo siguiente: "Eso lo dice cualquier ignorante que no sabe de futbol o que hace otra cosa. La gente que sabe de futbol sabe que no va a pasar nunca, y no puede pasar, es algo deshonesto decir eso".

Y es que, en entrevista con el medio Récord, Scoponi sentenció que no vale la pena revivir temas pasados. Especialmente, porque el "Tata" dejó el banquillo del Tricolor hace más de un año, tras el Mundial de Qatar.

"No va a decir nada, ni pensar nada, es lo mismo que pienso yo. Es tarde para pensar lo que pasó y descifrar ahora. Pasó mucho tiempo, las cosas se hablan y se corrigen en el momento. Si hay algo que corregir o algo que reclamar, ahora no es momento, lo que se hizo, se hizo, lo que pasó ya fue. Cada uno debe ser consciente de lo que hizo y lo que dejó de hacer, cada uno debe hacer su autocritica para seguir creciendo, lo que se dice ahora ya es a destiempo", finalizó.

Recientemente, Edson Álvarez platicó con Jorge "Burro" Van Rankin. Y reveló que, pese a que siempre tuvo una buena relación con el exentrenador del Tri, horas antes del partido de Qatar 2022 (ante Argentina) su actitud cambió, al grado de que eran como dos extraños. Eso reavivó las especulaciones de que el "Tata" le entregó el partido a sus compatriotas.

Lee también 'Qué jodidos estamos', Faitelson explotó contra la Selección Mexicana

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana?

Este jueves, el Tricolor de Jaime "Jimmy" Lozano peleará contra Pánamá por un boleto a la final de la Nations League de la Concacaf.

A continuación, te dejamos a qué hora y por dónde ver el partido.

Horario : 20:15 (hora del centro de México).

: 20:15 (hora del centro de México). Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.