A un día del duelo que disputarán contra los Diablos Rojos de Toluca, las Águilas del América no le temen a su rival. Y es que, aunque Alexis Vega recuperó su nivel como futbolista, el conjunto de André Jardine sabe que no deben enfocarse en un jugador, sino en el rival como un "todo".

En conferencia de prensa, Sebastián Cáceres ―quien actualmente es defensa de los azulcrema― reconoció el desempeño de Vega. Sin embargo, aclaró que no tomarán medidas específicas, ni se enfocarán totalmente en él.

“Alexis es un buen jugador, lo sabemos todos. En Toluca recuperó su nivel, pero no vamos a tomar medidas especiales ante ningún rival. Hemos trabajado cada partido de determinada forma y un jugador no va a ganar el partido, es el equipo el que lo gana. No nos debemos enfocar en un jugador, sino en el funcionamiento del equipo", platicó.

América sabe perfectamente que, este fin de semana, se jugarán el liderato del Clasura 2024; puesto que van empatados con los Diablos Rojos, gracias a que ambos llevan veintinueve puntos, acumulados en lo que va del torneo.

“No tomaremos medidas especiales ante un rival. Todos los equipos atacan de una forma y eso se analiza, pero no vamos a tomar medidas especiales ante ningún rival. Nosotros debemos trabajar en lo nuestro para sacar provecho de sus deficiencias", sentenció.

¿A qué hora y dónde ver el partido de América contra Toluca?

Bajo la noche del Estadio Azteca, América y Toluca se enfrentarán durante la Jornada 15 del Clausura 2024. A continuació, te dejamos el horarios y los canales de transmisión para ver el duelo. Cabe destacar que irá por televisión abierta.

Sábado, 13 de abril

América vs Toluca/ 19:05/ TUDN, ViX Premium y Canal 5.