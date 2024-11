Luego de su periodo de rehabilitación en la clínica de Julio César Chávez, el luchador Shocker trata de continuar su vida con una mejor calidad.

Ahora, el gladiador se da tiempo para platicar sobre su experiencia en el mundo de las adicciones y en esta ocasión charló en el podcast ‘Luchando por tus sueños’ con Latin Lover, quien fue uno de los culpables de que Jair Soria tuviera una nueva oportunidad.

Dentro de la entrevista entre Shocker y Latin Lover, ambos recordaron cómo fue el proceso para poder llevar al gladiador hasta las instalaciones de la clinica del Gran Campeón del Boxeo Mexicano, en Culiacán, Sinaloa.

De hecho, Latin lo engañó con una supuesta firma de autógrafos para llevarlo hasta el lugar. Este acto terminó salvándole la vida a su compañero de profesión.

¿Cómo fue que Shocker fue llevado hasta la clínica de Julio César Chávez?

Latin Lover contó que Julio César Chávez aconsejó llevar a Shocker a la clínica, pero los trabajadores del lugar tenían miedo de cómo reaccionaría, así que inventaron una firma de autógrafos.

Shocker llegó desprevenido, con una maleta llena de artículos que pensaba vender, creyendo que realmente participaría en un evento. Sin cuestionar, abordó una camioneta junto con su novia, quien también desconocía el verdadero plan.

“Ni siquiera pregunté a qué hotel me llevaban, me subí (al vehículo) como si nada”, recordó el Mil Por ciento Guapo, quien explicó cómo fue recibido en la clínica. “(Al entrar) vi a los seis tipos enfrente de mí, dije: ‘Ya valió ma…”. Me bajé, me dicen los guardias que pasara, me metieron a un cuarto y me acosté a dormir”, recordó el rector de la Universidad de los Guapos.

Cabe señalar que Latin Lover fue una parte fundamental en la rehabilitación de Shocker, ya que fue una de las mentes maestras que idearon el plan internar al gladidaor.

Incluso, durante el programa, Latin detalló que compró un boleto de avión de Ida y Vuelta para la novia de Shocker y uno sencillo para Jair Soria, consiente de que debían cumplir con su objetivo de dejar al pancracista tapatío en la Clínica Baja del Sol.

"Ni vi los boletos. Cuando hablé contigo, bien confiado", confesó Shocker.