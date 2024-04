El director técnico del Monterrey, Fernando Ortiz, tuvo un enfrentamiento con Lionel Messi al terminar la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF por sugerir en la previa que el Inter Miami sería beneficiado por el arbitraje.

Fiel a su estilo guerrero, que tuvo como jugador y sostiene como estratega, volvió a enviarle un mensaje al astro argentino, asegurando que no le tienen miedo.

“Somos Monterrey. Estamos en casa con nuestra gente y que Messi se preocupe por nosotros”, aseguró en conferencia de prensa.

“Monterrey no va a cambiar en nada. Va a salir a ganar y no piensa en la ventaja deportiva. No pienso en cuidar el resultado y vamos a proponer. No vamos a esperar a nada y desde el minuto cero vamos a ir por el resultado”, agregó el Tano.

Por su parte, la estrella mexicana del equipo, Jordi Cortizo, reconoció que “tenemos una oportunidad hermosa de darle una alegría a nuestra gente contra un jugador con el que nunca pensamos enfrentar y ahora podemos eliminar”.

El Gigante de Acero estará repleto y los más de 53 mil aficionados, que van a alentar al Monterrey, tendrán la misión de hacer pesar su casa ante el campeón del mundo y sus amigos súper estrellas del Inter Miami.

“Somos gente muy competitiva y éste quien esté del otro lado no nos importa ni nos genera temor porque queremos ganar. (Messi) se impone en nuestro objetivo y queremos llevárnoslo de calle”, concluyó Cortizo.

Las Garzas tendrán enfrente a una Pandilla confiada que pondrá sus cinco títulos de CONCACAF por delante y que no se siente inferior a ellos.

“Acá en casa nosotros, con la calidad de jugadores que tenemos, vamos a hacer daño. Estoy seguro que los vamos a lastimar. Ellos tendrán que proponer por emparejar el partido y eso nos beneficia a nosotros”, señaló Cortizo.