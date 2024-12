Los Tigres presentaron uno de sus uniformes alternativos que usarán en el próximo torneo Clausura 2025. Fue a través de sus cuentas del equipo varonil y femenil donde mostraron algunos de los detalles de su nueva 'piel'.

Lee también Tatiana Flores, jugadora de Tigres Femenil, presumió una nueva Tesla Cybertruck

Sin embargo, más allá de lo vistoso de su indumentaria, destacó que la protagonista del anuncio fue la futbolista Tatiana Flores, quien fue tundida por la propia afición universitaria, la cual le recriminó que tuviera mas actividad como modelo que sumando minutos dentro del terreno de juego.

¿Cómo son los detalles de la nueva indumentaria de los Tigres?

El uniforme de gala de los Tigres presenta el color blanco como el tono predominante, con vivos en dorado, además de un un escudo retro.

A través de sus detalles, el equipo regiomontano trata de enaltecer el “Legado de la U”, con un escudo que fue usado hace cinco décadas y que se mantuvo hasta los años 90. Se trata de la “U” dentro de un balón y la cabeza de un tigre; mientras que en cuanto al diseño de la playera destacan las rayas de los tigres.

"Te presentamos nuestro Tercer Jersey en homenaje al gran legado del club, al amor por los colores y la garra de la afición", escribieron en una de sus publicaciones donde presentaron la 'piel'.

🤍🐯 Te presentamos nuestro Tercer Jersey en homenaje al gran legado del club, al amor por los colores y la garra de la afición.



Encuéntralo ya en https://t.co/45UxksEQfr y tiendas físicas. pic.twitter.com/hx5CP19jOd — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 6, 2024

¿Cómo fue reventada Tatiana Flores en la presentación del uniforme?

La presentación del nuevo uniforme de los Tigres causó bastante revuelo no sólo por el diseño de la indumentaria, sino porque una de las futbolistas que sirvió de modelo fue Tatiana Flores, quien no atraviesa un buen momento en la institución felina.

Además de que han surgido rumores de que podría abandonar a los Tigres de cara al próximo semestre, sus números en el Apertura 2024 no fueron del todo buenos.

A lo largo del torneo, Tatiana Flores tuvo actividad en un solo partido, sumando 10 minutos en el terreno de juego. Fue en la Jornada 1, en la victoria de 3-1 ante Atlas, cuando vio acción en la cancha.

Por ese motivo muchos de los usuarios de las redes sociales la reventaron al destacar que "suma más playeras presentadas, que minutos en el campo".

"A veces me pregunto si a Tatiana la contrataron como jugadora o como modelo, Mila no le da minutos ni siquiera porque daba minutos de menor", "Saldría más barato contratar modelos hasta más guapas que pagarle a Tatiana por calentar la banca todo el año", "Cuándo jugará Tatis?? Ya es refuerzo para el 2025?", "Más jerseys modelados que minutos en la cancha, a ver si ya dejamos de desperdiciar talento con una técnica como Milagros", "Pa cuándo la van a usar de jugadora y no se modelo", fueron algunos comentarios de los usuarios al respecto.

🤍🐯 Te presentamos nuestro Tercer Jersey en homenaje al gran legado del club, al amor por los colores y la garra de la afición.



Encuéntralo ya en https://t.co/j7eh9rkEmW y tiendas físicas. pic.twitter.com/eZE8XWvFOP — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) December 6, 2024