El estratega portugués y técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Rento Paiva, lanzó una fuerte critica a la Liga MX con la regla 20/11, lo cual dice que lo tiene atado de manos al momento de poner a sus 11 hombres cada encuentro, en esta fecha número nueve los pingos sucumbieron contra Santos Laguna.

¿Qué dijo Renato Paiva de la regla 20/11?

La regla 20/11 pide que los equipos de la liga alineen a jugadores menores de 20 años y 11 meses para sumar un total de mil minutos durante el campeonato regular, en caso de que no cumplan con los minutos se les castiga a los equipos restándoles puntos.

De esta manera los clubes se ven forzados a cambiar a sus alineaciones cada partido para completar con los minutos.

Renato Paiva perdió el invicto en este Apertura 2024. Foto: Imago7.

Previo a que comenzara el campeonato, el técnico del Toluca había dicho que no le encontraba sentido a esta regla, que perjudica tanto a la Selección Mexicana como a los jugadores nacionales.

“No voy a poner jugadores solo por estar obligado, la responsabilidad es que Toluca hoy gane y hoy no gano. Marcel Ruiz no necesito minutos para jugar, Alexis Vega no los necesito. Los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base terminan por aparecer, Nosotros tenemos que trabajar con los que no son tan buenos, hay que trabajarlos, peor la base, no es de hoy para mañana”, destacó.

Los técnicos están EXPLOTANDO contra la regla de menores.



“Tenemos que trabajar con lo que NO son tan buenos”.



-Renato Paiva



pic.twitter.com/fXgAQzTYFF — Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) September 23, 2024

Paiva mencionó que la Federación tendría que ponerse a pensar en otro tipo de reglas para ayudar al balompié Azteca, pues los jóvenes que tienen minutos no ayudan a sus equipos.

“No estoy ayudando a la selección, no estoy dando minutos para ayudar a la primera selección mexicana que es la más importante. Las de abajo hay que trabajarlas”, expresó.

⏱ 96’ | 😇 2-0 👹 | #𝗝𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮𝟵



Finaliza el partido. ¡A levantar la cara, Diablos! Tomaremos revancha el próximo fin de semana en casa.



𝘗𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘱𝘰𝘳: @calientesports.#TodosJuntos pic.twitter.com/i1KWxwosUj — Toluca FC (@TolucaFC) September 23, 2024

Toluca perdió el invicto en la cancha del Territorio Santos Modelo, con dos tantos marcados por Fran Villalba y Ricardo Echeverria.