El futbol mexicano lleva sumergido en una severa crisis que por el momento no se nota cómo pueda salir de ella. El claro ejemplo fue la humillante derrota en contra de Estados Unidos en la Final de la Concacaf Nations League.

Y el futuro no es nada prometedor, ya que actualmente no hay muchos jugadores en Europa y en la Liga MX, usualmente los futbolistas que brillan con los extranjeros, lo que es un serio problema de cara al Mundial de 2026. Parece que la solución será echar mano de los naturalizados.

¿Thiago Volpi se va a naturalizar para jugar con México?

Una de las posiciones que urge renovar en la Selección Mexicana es la portería, ya que Guillermo Ochoa ha ocupado ese puesto en los últimos tres procesos mundialistas. Cabe destacar que Paco Memo es uno de los principales señalados por la afición del tropiezo ante las Barras y las Estrellas.

Detrás de él porteros como Luis Malagón, Carlos Acevedo y Julio González esperan por una oportunidad. No obstante, podría incrementar la competencia con un guardameta extranjero que ya está en proceso de naturalización.

Se trata del cancerbero goleador del Toluca, Tiago Volpi, quien en una charla con Claro Sports reveló que ya está su proceso para convertirse legalmente en un mexicano más. Sin embargo, de una vez apagó las especulaciones al señalar que no tiene la intención de pelear por un puesto en el Tri.

“He hablado ya sobre este tema unas dos o tres veces. Yo sí tengo el proceso de naturalización en movimiento. Como todos saben, yo llevo ya prácticamente seis años en México, tengo una hija mexicana, tengo negocios aparte del futbol de México también.

“Entonces, por supuesto que me gustaría ser mexicano, me gustaría hacer parte oficialmente de todos ustedes porque siempre me han tratado muy bien. Es un país que me ha recibido de brazos abiertos, pero el tema de la Selección, si te soy honesto, yo creo que si hay una posición hoy en México que no necesita de naturalizados es la posición de portero”, comentó.