Las críticas hacia la Selección Mexicana no paran luego de que perdió la Final de la Concacaf Nations League ante Estados Unidos, resultado que significa una tremenda sacudida para el proceso de Jaime Lozano.

La afición mexicana está más que molesta, por lo exigen ya cambios radicales, entre los que destacan que se deje de llamar a Guillermo Ochoa, quien no vive un buen momento a nivel de clubes ni con la Mayor.

¿Qué dijo Peláez de la Selección Mexicana?

Hace unos días, Diego Cocca, extécnico del Tricolor, reveló que en los pocos entrenamientos que tuvo, se dio cuenta de que a los seleccionados no les gusta entrenar. Eso se le suma a unas declaraciones de Santiago Giménez, quien aseguró que el futbolista mexicano es poco profesional.

Y un exdirectivo del Tri se les unió, pero fue más severo, porque aseguró que el combinado nacional está secuestrado, ya que hay muchos futbolistas que se saben seguros, por lo que no vienen con buena actitud a las convocatorias.

"Los jugadores secuestran a la Selección Nacional. ¿Qué pasó en la etapa del Chícharo, Layún y todos esos jugadores? Tuvieron que quitar a varios. Cuando hay competencia deportiva no pasa eso, porque todos quieren ir a la Selección, todos se matan por jugar y quieren ser titulares. Hoy en día qué competencia tienen estos jugadores si estás diciendo que es la misma Selección que jugó con Cocca que la que jugó el otro día

"Por eso pasa que 'no quiero entrenar, no quiero esto'. Cuando hay competencia no pasa eso porque el técnico llama a todos... Llamó a Henry (Martín), a Santi (Giménez) y había llamado a Raúl Jiménez y entre los tres que se partan la boca y el que mejor esté juega. Creo que en ese sentido le ha faltado al técnico en la portería", comentó Ricardo Peláez.

¿Todo es culpa de Memo Ochoa?

Por otra parte, Peláez Linares negó que el resultado humillante ante las Barras u las Estrellas no se debe a Guillermo Ochoa, pero aseveró que es momento de que se le dé paso a un nuevo guardameta.

"No es culpable Ochoa (del 2-0 contra Estados Unidos), es un grandísimo jugador, pero que le den oportunidad al que sigue porque si se lesiona, ¿Quién va a parar?", finalizó.