Christian Martinoli se ha convertido en uno de los comentaristas más populares del periodismo deportivo en México; gracias a su peculiar estilo, irreverencia y desenvolvimiento frente al micrófono, ha logrado generar una gran conexión con su audiencia durante la transmisión de sus partidos.

Sin embargo, de la misma manera que ha ganado popularidad entre los aficionados y televidentes, su manera de narrar y opinar sin reparo le ha traído problemas y controversias en la opinión pública.

¿Cuáles son las principales polémicas de Christian Martinoli?

La mayor polémica que ha vivido el comunicador de Azteca Deportes es sin duda el altercado que tuvo con Miguel Herrera, cuando el Piojo era director técnico de la Selección Mexicana.

Después de la Copa Oro de 2015, el entonces timonel del Tricolor se sintió agredido por las opiniones del comentarista de la televisora del Ajusco. Al momento que se encontraron en el aeropuerto de Filadelfia, el Piojo agredió físicamente a Martinoli, en un incidente donde si hija y el exfutbolista Luis García también estuvieron inmiscuidos. Al día siguiente, Herrera fue destituido de su cargo como entrenador del combinado nacional.

Agradeció a Estados Unidos por el boleto al Repechaje del Mundial

Otro momento que causó revuelo entorno a Martinoli fue cuando México obtuvo el boleto de Repechaje ante Nueva Zelanda rumbo a Brasil 2014, lo cual se consiguió gracias al resultado entre Estados Unidos ante Panamá. Christian celebró el gol de los estadounidenses y les agradeció por la ‘ayudadita’.

“Ellos sí, ustedes no, los que están de verde. Que les quede claro toda su vida, ustedes no hacen nada por la camiseta, ustedes no impulsan al equipo, ustedes no nos meten a la Copa, ustedes no nos dejan vivos, es EU, no ustedes y su soberbia. No ustedes y su infamia, no ustedes y sus petardos”, fueron las palabras de Martinoli que generó molestia entre algunos jugadores y la opinión pública.

¿Qué organismo le dio un ‘jaloncito de oreja’?

En 2011, su personalidad ante al micrófono provocó que tuviera problemas con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tras ser señalado por realizar comentarios racistas y discriminatorios durante la transmisión de un cotejo de futbol.

Durante la Liguilla del Clausura 2011, en un duelo entre Morelia y Cruz Azul, un aficionado lanzó un proyectil al campo que golpeó al cruzazulino Joao Rojas. En ese momento, Martinoli reaccionó a la agresión y dijo que el agresor era “un animal, descerebrado, un verdadero aborigen”, por lo que el organismo emitió una invitación al dialogo con el periodista para sensibilizarlo.

Bochorno por insultar al técnico del Atlas

Durante el Clausura 2023, en un duelo entre Puebla y Chivas, el comentarista de Azteca Deportes se hizo viral por insultar al entrador del Atlas, Benjamín Mora, durante una transmisión en vivo a través de YouTube en la que debatía sobre el desempeño de los rojinegros: “Si no han echado al malayo”, dijo Martinoli. “¿A quién?”, respondió Jorge Campos. “Al pend… del Atlas”, complementó Christian.

Posteriormente, el comentarista deportivo se vio en la necesidad de ofrecer disculpas al entrenador del equipo tapatío.