Luego de que Leagues Cup se ha convertido en una completa pesadilla para los equipos mexicanos, son 13 victorias para los equipos de la MLS, los Diablos Rojos del Toluca se sienten tranquilos y sin ninguna presión, lo que si tienen como prioridad es conseguir un titulo que la directiva junto con la afición necesita.

¿Qué dijo Renato Paiva sobre el debut del Toluca?

El técnico portugués, Renato Paiva, señaló que la presión en los torneos siempre existe por lo cual toman con calma las derrotas que los demás equipos de la Liga MX han sufrido; “Sabemos que los resultados de los equipos no han sido nada buenos y eso genera no sé si presión, porque nosotros queremos ganar siempre”.

“Sí los equipos mexicanos hubieran ganado, también había presión para nosotros porque tenemos que ganar, lo que queremos es ganar la copa y vamos a hacer el mejor esfuerzo para ello”, agregó.

Toluca enfrentará al Chicago Fire, que según el técnico escarlata es un equipo con oficio defensivo y por lo cual podría haber pocas oportunidades de gol.

“Es un torneo que no es para dar minutos. Es un torneo que está para ganar. Jugarán los que entendemos merecen jugar y que están en condiciones óptimas”, especificó.

Paiva mencionó que el calendario de la Leagues Cup no debería influir con el de la Liga MX, para él deberían de darle más prioridad al torneo local; “ya me pronuncié casi me matan por decir por hablar del timing y no de la competición que son cosas diferentes, nunca es bueno interrumpir una competición”.