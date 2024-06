Pasan los días y la polémica salida de Robert Dante Siboldi sigue dando de qué hablar en el futbol mexicano. Sobre todo por la infinidad de rumores acerca de su no renovación con el club, siendo la de un posible amaño la que más sonó.

Sin embargo, recientemente ha salido la versión de que la información sobre la entrega de la estratega de algún miembro del cuerpo técnico del charrúa a gente de Rayados, surgió desde las entrañas del equipo de la ‘U’ para desprestigiar al entrenador.

¿Qué dijo Tuca Ferretti de la directiva de Tigres?

Ricardo Ferretti, desde que comenzó a aparecer en ESPN como analista, se ha encargado de revelar detalles, algunos serios, de cómo se manejan actualmente en la directiva de Tigres.

Y de manera contundente, durante una llamada que hizo a Álvaro Morales mientras éste estaba en vivo, reventó a la gente de pantalón largo del cuadro de la ‘U’, afirmando que son calumnias creadas por ellos todo lo que se dijo sobre Siboldi, recordando que con él hicieron lo mismo.

“Yo lo que quiero opinar es que lo mismo que hicieron con Dante Siboldi, me lo hicieron a mí. Calumnias, me calumniaron que yo tenía carta de jugadores, que cobraba dinero a los jugadores para jugar. Me dieron contrato, a la mera hora dijeron que no, que ya tenían a otro en mi lugar.

“no pude demandar porque n o era una cosa que saliera de CEMEX, fue una cosa que hicieron para poder difamarme. Todo lo que hicimos está totalmente prohibido (mencionarlo en medios de Monterrey), no lo pueden decir, ley mordaza.

"Lo mismo que hicieron con Siboldi me lo hicieron a mí" 😱🔥



'Tuca' Ferretti rompió el silencio sobre las polémicas de Tigres 👀



¡En vivo en Futbol Picante! 🌶️ pic.twitter.com/81AAcIqEwY — Futbol Picante (@futpicante) June 12, 2024

Por otra parte, el entrenador con el que se llenó de éxitos el equipó de San Nicolás de los Garza, alabó a Monterrey, ya que con un comunicado acabaron con el escándalo y especulaciones sobre Siboldi. Además, el Tuca reventó a los directivos de Tigres.

“El escándalo lo paró Monterrey, este sí es un equipo… no se prestó a las cosas que Tigres está haciendo actualmente. El problema no está en lo deportivo, la gente ha comenzado a dudar y no caer bien las cosas por lo que está haciendo la directiva, a través del la gente que maneja, que es el hijo del ingeniero, Fernando Schwartz, Mauricio Doehner y el otro cule… bro”, dijo el Futbol Picante.