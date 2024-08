Uriel Antuna tuvo una pelea con Martín Anselmi y ese sería el motivo por el que se fue a Tigres

La afición de Cruz Azul sigue sin creer que Uriel Antuna, su jugador más emblemático de los últimos años dejó al equipo para convertirse en el flagrante refuerzo de los Tigres para el Apertura 2024.

Mucho se ha especulado sobre las razones del Brujo para dejar a La Máquina y recientemente se destapó que todo de debería a una pelea que terminó por desgastar su relación con Martín Anselmi.

¿Uriel Antuna se peleó con Martín Anselmi?

Más de uno se extrañó cuando en el equipo titular de Cruz Azul no figuraba el nombre Uriel Antuna, ya que en torneos pasados era inamovible. Sin embargo, en los juegos de este semestre, en varias ocasiones el entrenador argentino optó por otras opciones que tenía a la mano.

Y salió a la luz el motivo por el que Anselmi ya no usaba como titular a Antuna. Todo se debió a que el propio jugador se acercó al entrenador para pedirle que no lo utilizara mucho, ya que había posibilidades de que se fuera a jugar a Europa y no quería arriesgarse a una lesión.

Anselmi se habría molestado, pero accedió, por lo que mientras estaba la opción de irse a Grecia con el PAOK, el Brujo estuvo en la banca de lo celestes. Cuando se apagó esa posibilidad, Uriel pensaba que volvería a estar en el 11 inicial, pero no fue así, ya que lo mantuvieron en la banca.

Según Gustavo Mendoza, reveló en Fox Sports que eso facilitó al agente de Uriel Antuna que le moviera el tapete para que aceptara la oferte de Tigres, aunado a que las exigencias que le hizo a Martín Anselmi no gustaron, por lo que ya no era un titular seguro del equipo.