Este sábado por la noche, América confirmó la paternidad sobre los Tigres de la UANL, luego de derrotarlos por 2-0 con un equipo completamente alterno, ya que André Jardine decidió rotar la plantilla azulcrema de cara a la vuelta de Octavos de Final de Concachampions ante Chivas, motivo por el que Álvaro Morales humilló a periodista regiomontano.

Previo al duelo entre felinos y americanistas, Jesús Barrón, periodista regiomontano de la televisora Multimedios, se atrevió a afirmar que Tigres es el padre de América, algo que hizo molestar a Álvaro Morales.

¿Qué dijo Jesús Barrón de la rivalidad entre Tigres y América?

"¡ES HORA DE TERMINAR CON LA MENTIRA AMERICANISTA! Si hay un equipo en la historia que los ha hecho sufrir y rabiar SE LLAMA TIGRES, SU PADRE. El futbol no se inventó hace 5 años ni de 11 partidos para acá… cuando Álvaro Morales se transformó en águila", externó Barrón en un video en Twitter.

Además, Barrón aseguró que "Tigres no ha hecho un ridículo en un Mundial de Clubes. No han jugado nunca una Final de Libertadores. Fueron incapaces de ganarle al Querétaro de Argentina, al Arsenal de Sarandí. Tigres no es hijo de nadie".

¡ES HORA DE TERMINAR CON LA MENTIRA AMERICANISTA! 🤷🏻‍♂️



Si hay un equipo en la historia que los ha hecho sufrir y rabiar SE LLAMA TIGRES, SU PADRE.



El futbol no se inventó hace 5 años ni de 11 partidos para acá… cuando @alvaritomorales se transformó en 🦅 pic.twitter.com/5kzzEaXkU5 — Jesús Barrón (@BarronSports) March 9, 2024

¿Qué respondió Álvaro Morales a Jesús Barrón por el América-Tigres?

El presentador de ESPN le respondió previo al duelo entre Águilas y Tigres, contestando a Barrón que los duelos entre los dos equipos no tienen tanta historia ya que "América no iba a ir a Primera A ganarles, porque América nunca ha descendido".

Ahora, después de la victoria azulcrema en el Azteca, respondió de forma más dura: "Al final ya son 12 partidos consecutivos que América no pierde contra los Tigres. Les pusimos a Óscar Jiménez, a Illian Hernández, les pusimos a Néstor Araujo. Me encanta que sea de mi escuela, pero yo solo escuché 2-0, con el cuadro C".