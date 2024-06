Polémico en cada palabra que dice el periodista, Álvaro Morales, estuvo hablando para el programa en YouTube el RePortero que conduce el exfutbolista del Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, en donde habló que una gran televisora lo intento fichar, pero el siempre les ha dado un rotundo no.

Durante la entrevista Yosgart le preguntó si algún día estaría en Televisa a lo cual fiel a su estilo respondió; “ya he tenido ofertas de ellos (Televisa), no se concretaron y agradezco a las personas que se acercaron a mí”, agregó.

Morales explicó que una de las razones por que no le gustaría estar en Televisa es por la rotación constante que hacen con su personal y también le mando una indirecta a David Faitelson.

Lee también Cubo Torres sorprendió con su nuevo trabajo: es agente inmobiliario tras suspensión por dopaje

¿Por qué Álvaro Morales no quiere ir a Televisa?

“Hay mucha rotación en los ejecutivos y como en los gobiernos cambia todo. Mis jefes los saben yo he tenido ofertas de Televisa. En el momento en que llegaron les dije tengo estas ofertas”, explicó.

Por otra parte, Yosgart también lo cuestionó de a quien prefiere de compañeros en la mesa de debate, Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta o Ricardo Ferreti, a lo cual respondió.

“Para echar fiesta me gusta el Tuca Ferretti, pero me gusta más debatir con Héctor Huerta, tengo una mistad sincera y solidaria, me ayudo mucho cuando me enferme de Covid-19”, explicó.

“Casi me muero, pero Huerta y Rafael Puente fue una de las personas clave en salvarme la vida. Me estaba muriendo, pero ellos dos fueron clave en buscar hospitales”, agregó.