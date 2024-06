Este sábado la selección de Croacia hará su debut en la Eurocopa 2024 frente a España, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Luka Modric, sigue siendo el referente principal del conjunto balcánico y en la previa del encuentro, se emocionó tras recibir una camiseta especial de Diego Armando Maradona.

En medio de una entrevista con un periodista argentino, Luka recibe una réplica de la camiseta suplente que usó la selección Argentina en la Copa del Mundo 1994, con el dorsal y apellido de Maradona. Incluso, dicho reportero le recomendó usar esa camiseta en un museo personal de colección del futbolista croata.

"Esta es una camiseta especial. Muchas gracias, no sé qué decirte. Es un placer, es una alegría tener esta camiseta, Diego es el más grande y de verdad me emocionaste por regalarme esta camiseta. No sé qué puedo darte. ¿Mi camiseta?" reaccionó Luka.

